Как ухаживать за осветленными волосами, чтобы сияло здоровьем
Осветление волос – это популярный способ изменить внешний вид. Однако после процедуры важно обеспечить волосам надлежащий уход, чтобы сохранить их здоровье и красоту.
Осветление волос – это химическая процедура, которая заключается в удалении натурального пигмента из волос. Она может проводиться с помощью различных средств, но в любом случае достаточно агрессивна. Об этом пишет uzhorod.net.ua.
Под влиянием химических веществ кутикула волосы раскрываются, и пигмент начинает вытекать. Это приводит к повреждению структуры волос, которые становятся более пористыми, ломкими и сухими.
Как ухаживать за осветленными волосами?
Чтобы сохранить красоту осветленных волос, важно соблюдать следующие правила ухода:
- Используйте специальные средства по уходу за осветленными волосами. Они содержат увлажняющие, питательные и восстановительные компоненты, которые помогают восстановить структуру волос и защитить их от повреждений.
- Мойте голову шампунем для осветленных волос. Такие шампуни не содержат сульфатов, которые могут дополнительно повредить волосы.
- Применяйте кондиционер или маску для волос после каждого мытья. Кондиционер поможет закрыть чешуйки кутикулы и сделать волосы более гладкими и блестящими. Маска обеспечит волосам глубокое увлажнение и питание.
- Раз в неделю используйте оттеночный шампунь. Он поможет убрать желтизну, которая часто появляется на осветленных волосах.
- Не используйте термоукладку без термозащиты. Термоукладочные приборы, такие как фен, плойка или утюг, могут дополнительно повредить волосы.
- Защищайте волосы от солнца, морской воды и хлора. Используйте специальные средства с SPF и термозащитой.
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Что нельзя делать с осветленными волосами?
- Не повторяйте освещение слишком часто. Каждое осветление повреждает волосы, поэтому важно давать им время восстановиться.
- Не используйте средства по уходу с интенсивными питательными веществами. Они могут обременить волосы и сделать их неряшливыми.
- Не используйте термоукладку без термозащиты.
Как правильно выбрать уход за осветленными волосами?
На рынке представлено множество средств по уходу за осветленными волосами. Чтобы выбрать правильные средства, обратите внимание на следующие критерии:
- Тип волос. Для разных типов волос подходят разные средства. Если у вас сухие волосы, вам понадобятся средства с увлажняющими компонентами. Для жирных волос подойдут средства с абсорбирующими компонентами.
- Степень освещения. Чем больше волосы осветлены, тем более тщательный уход ему нужен.
- Окрашенные или натуральные волосы. Для окрашенных волос подходят средства, содержащие компоненты, защищающие цвет.
Если вы не уверены, какие средства подойдут именно вам, обратитесь за консультацией к колористу.
Напомним, мы уже писали, как часто можно красить волосы, чтобы не навредить.
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