Как уменьшить количество нитратов в ранних овощах и ягодах: простые подручные способы

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые содержатся во многих овощах, фруктах, ягодах и даже в почве. Хотя они являются естественной частью нашего рациона, чрезмерное потребление нитратов может быть опасно для здоровья.

Госпотребслужба Украины дает рекомендации относительно того, как уменьшить количество нитратов в продуктах в домашних условиях.

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1. Обработка овощей:

Замачивайте листовые овощи в воде на 1,5 часа, периодически меняя воду. Позже промойте и используйте только листья, ведь стебли впитывают больше нитратов.

Тщательно мойте и чистите овощи. Срежьте у хвостика (огурцы, помидоры, редис); у хвостика и стебля (свекла, морковь); выбрасывайте верхние листья капусты, не используйте кочерыжку.

Не храните долго салаты и овощи при комнатной температуре, ведь нитраты в таких условиях быстро переходят в нитриты.

2. Приготовление пищи:

Готовьте блюда из овощей в эмалированной посуде. Употребляйте продукты с большим количеством витамина С: черную, красную, белую смородину, а также "висящие" ягоды и фрукты (яблоки, сливы, вишни, черешни, виноград), не накапливающие нитраты.

При покупке овощей обязательно обращайте внимание на наличие документов, подтверждающих безопасность и качество продукта.

Не покупайте овощи на стихийных рынках или у частных лиц.

С осторожностью применяйте в сельском хозяйстве минеральные удобрения.

Признаки отравления нитратами:

Выражена синюшность кожи и слизистых оболочек (очень редко может быть резкая бледность)

Резкая общая слабость, сонливость

Головокружение, сильные головные боли, потемнение в глазах

Одышка

Нарушение координации движений

Снижение АД, увеличение частоты сердечных сокращений

В тяжелых случаях – судороги, потеря сознания, коматозное состояние

Важно помнить, что нитраты опасны только в больших количествах.

Узнайте, что говорят диетологи о продуктах с нитратами.

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