Как уменьшить расходы на отопление: 5 простых советов

Когда погода похолодает, многие будут включать отопление, чтобы согреться. Однако поскольку кризис стоимости жизни продолжается, британцы, вероятно, будут искать способы сократить свои счета за электроэнергию.

Британский инженер Санни Соланки поделился полезными советами, которые помогут более эффективно использовать отопление и снизить затраты на него. Об этом пишет издание Express. Эти советы легко использовать и в украинских реалиях.

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Переставьте мебель от батарей: Мебель, стоящая перед батареями, препятствует равномерному распределению тепла в помещении, что может сделать вашу квартиру более прохладной. Важно убедиться, что большая мебель не блокирует доступ к батареям и радиаторам, чтобы отопление работало эффективно. Установите термостатические радиаторные вентили (TRV): TRV определяют температуру в комнате и регулируют поток горячей воды в батарее, обеспечивая комфортную температуру. Они позволяют регулировать температуру отдельно для каждой комнаты и отапливать только те, которые вы используете. Выпустите воздух из батарей: Воздушные карманы в радиаторах могут препятствовать равномерному нагреву поверхности. Чтобы повысить эффективность работы батарей, выпустите накопившийся в системе воздух. Установите энергосберегающую пленку по батареям: Радиаторная фольга, установленная по батареям, направляет тепло в помещение, вместо того чтобы оно выпадало на стены. Это помогает снизить потери тепла и повысить эффективность отопления, особенно в комнатах с батареями, расположенными на наружных стенах. Не отапливайте все комнаты: Если у вас есть возможность регулировать отопление в отдельных комнатах, не нужно тратить деньги на отопление помещений, которые не используются зимой. Выключите батареи и закройте дверь в таких комнатах, чтобы избежать циркуляции холодного воздуха по всему дому.

Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.

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