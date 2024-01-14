Как ускорить метаболизм, чтобы похудеть: помогут три специи

Использование специй для ускорения метаболизма является популярным способом поддержания здорового веса. Некоторые из самых эффективных специй для этой цели включают корицу, кайенский перец и имбирь.

О "силе специй" рассказала в комментарии SheFinds диетолог Крутика Нанавати. Она утверждает, что три специи ускоряют метаболизм, поэтому их следует включить в свой рацион.

Читайте также: Запретные завтраки для худеющих: предостережение от диетолога

Корица

Корица известна своим сладким и пряным вкусом, а также своими полезными для здоровья свойствами. Исследования показали, что корица может повышать чувствительность к инсулину, что поможет регулировать уровень сахара в крови и ускорить метаболизм. Корица содержит антиоксиданты, которые могут помочь защитить от воспаления и других проблем со здоровьем.

Кайенский перец

Кайенский перец – еще один популярный выбор для ускорения метаболизма. Он содержит капсаицин, вещество, повышающее термогенез, процесс, при котором организм производит тепло и сжигает больше калорий. Кайенский перец также может помочь снизить аппетит и способствовать ощущению насыщения.

Имбирь

Имбирь является еще одной полезной специей, которая может помочь ускорить метаболизм. Он содержит gingerol, вещество, которое может повышать температуру тела и способствовать сжиганию калорий. Имбирь также может помочь улучшить пищеварение и снизить аппетит.

Как включить специи в свой рацион

Вы можете добавлять их в блюда, такие как каши, йогурт, овощные блюда и супы. Вы также можете добавлять их в напитки, такие как чай, смузи и кофе.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер обнаружил "самый здоровый завтрак в мире".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!