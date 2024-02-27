Как ускорить схождение рассады: помогут три раствора

Некоторым видам семян нужно до 3 недель, чтобы дать всходы. Если вы занимаетесь рассадой, воспользуйтесь этими советами экспертов для ускорения этого процесса. Есть определенные растворы, которые помогут ускорить схождение рассады. Каждый из них обладает определенными свойствами. Об этом пишет prostoway.

Раствор на основе триходермы

Триходерма содержит вещества, стимулирующие прорастание семян и рост корней растений. Раствор готовится из жидкой формы препарата – достаточно нескольких капель на литр воды.

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Лимонная кислота

Лимонная кислота эффективно "разбуждает" даже те семена, которые плохо всходят. Добавьте 2 г кислоты на литр воды. Она также стимулирует рост молодых растений.

Магниевая селитра

Магниевая селитра – отличный источник магния, необходимого для развития растений. Раствор готовится из расчета 2-3 г селитры на литр воды.

Все эти компоненты можно комбинировать в разных пропорциях для максимальной эффективности. Итак, попробуйте эти методы, чтобы ускорить появление лестницы и получить здоровую рассаду!

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

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