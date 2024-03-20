Как устранить неприятные запахи из стиральной машины: простые советы, работающие

Чтоб избавиться от вони из стиральной машины, необязательно использовать агрессивную химию. Если ваша стиральная машина издает неприятный запах, это может быть вызвано накипью, плесенью или грязью, накапливающейся в разных частях машины.

К счастью, есть несколько простых и доступных способов устранить этот запах и сохранить стиральную машину чистой.

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1. Кристаллы соды и лимонный сок:

Насыпьте в барабан стиральной машины стакан соды. Добавьте немного лимонного сока. В отделение для смягчителя ткани налейте стакан белого уксуса. Запустите обычный цикл стирки.

2. Белый уксус:

Налейте 2 стакана белого уксуса в барабан стиральной машины. Запустите обычный цикл стирки при высокой температуре.

3. Пищевая сода:

Смешайте 1/4 стакана пищевой соды с 1/4 стакана воды. Залейте раствор в резервуар для стирального средства. Запустите цикл стирки при 40-60 градусах.

4. Очистка узлов машины:

Смочите мягкую ткань или губку белым уксусом. Прочистите барабан, ящик для стирального средства и уплотнение. Извлеките ящик для стирального средства и очистите его отдельно. При необходимости используйте смесь воды и уксуса для удаления грязи.

5. Проверьте трубы и фильтр:

Осмотрите водопроводную трубу, чтобы убедиться, что она не забита. Очистите фильтр от застрявших остатков грязи.

6. Очистка от накипи:

Налейте литр белого уксуса в барабан стиральной машины. Запустите длинный цикл стирки при высокой температуре.

Регулярно очищая стиральную машину, вы можете предотвратить появление неприятного запаха и сохранить его работоспособность в течение многих лет.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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