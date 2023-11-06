Как устранить неприятный запах из обуви с помощью лимона

Как избавиться от неприятного запаха из обуви - лайфхак с лимоном

Лимон – это полезный фрукт, полный витаминов для здоровья, но и хорошее чистящее средство. Всем известны его дезинфицирующие и дезодорирующие свойства.

Издание Sante Plus предложило узнать, что произойдет, если вы положите его в кроссовки. Этот эксперимент точно не навредит, но поможет побороть бактерии и избавиться от неприятных запахов.

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После долгого дня, будь то кроссовки, ботинки или туфли на каблуке, другая обувь часто излучает неприятный запах, иногда заполняя всю комнату. Вместо того чтобы ждать, пока кто-то сделает вам пренебрежительное замечание, нужно взять "быка за рога" и быстро найти радикальное решение.

Чтобы ваши ноги не пахли неприятно, лимон поможет. Этот экономический и натуральный совет действительно доказал свою эффективность.

Сначала очистите внутреннюю часть обуви перекисью водорода: этот раствор очень полезен для дезинфекции обуви и удаления некоторых пятен. Затем вымойте кроссовки снаружи с мылом и дайте высохнуть на воздухе.

Приблизительно через 2 часа все, что вам нужно сделать, это вставить в каждый ботинок по ломтику лимона. Оставьте цитрусовые действовать на несколько часов. Результат вас порадует: неприятные запахи полностью исчезнут, уступив место нежному свежему и лимонному аромату.

В качестве бонуса этот фрукт обладает антибактериальными свойствами, которые защитят вашу кожу. Если у вас под рукой нет лимона, вы всегда можете использовать или даже чередовать его с ломтиками апельсина или грейпфрута.

Помните, что во избежание образования неприятных запахов важно всегда давать обуви полностью высохнуть, прежде чем класть ее в шкаф.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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