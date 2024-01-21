Как устранить неприятный запах от сидений в салоне авто: действенные способы

Как избавиться от плохого запаха от сидений в салоне авто

Автомобильные сиденья, особенно с текстильной обивкой, обладают свойством впитывать запахи из салона. Это может быть запах топлива, выхлопов, сигаретного дыма, домашних животных и т.д., который может превратиться в откровенную вонь.

К счастью, существует несколько способов убрать неприятный запах из автомобильных сидений. Оба способа эффективны, но у них есть свои преимущества и недостатки, пишет OBOZREVATEL.

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Кока-кола – это более агрессивное средство, которое может повредить обивку сидений, если использовать его слишком часто. Поэтому ее лучше использовать для разовой очистки, например, если в салоне появился сильный запах.

Уксус – это более щадящее средство, которое можно использовать чаще. Он не повредит обивку сидений и не оставит после себя разводов. Однако он может оставить легкий уксусный запах, который не всем может понравиться.

Выбор способа зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.

Способ 1: Кока-кола

Для этого вам понадобится:

250 мл кока-колы

Половина колпачка жидкого стирального средства или жидкости для мытья посуды

Инструкция:

Перелейте кока-колу в бутылку с распылителем. Добавьте половину колпачка жидкого стирального средства или жидкости для мытья посуды. Тщательно перемешайте.

Спрей готов. Распылите его по всему салону, не промачивая поверхности. Спрей не оставит разводов и липкого налета и полностью устранит дурной запах.

Способ 2: Уксус

Еще один способ, который можно использовать – это уксус.

Инструкция:

Утром после того, как вы приедете на работу, налить в открытую емкость чашку дистиллированного белого уксуса. Оставьте его стоять без крышки на весь рабочий день. Вечером проветрите авто.

Испарения уксуса помогут устранить все посторонние запахи из салона.

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