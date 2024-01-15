Как устранить плесень в стиральной машине: советы по уходу

Как очистить стиральную машину от плесени

Плесень в стиральной машине – это неприятное явление, которое может вызвать неприятный запах, повредить детали машины и даже отрицательно повлиять на здоровье человека. Чтобы избежать этих проблем, важно регулярно чистить стиральную машину.

Для чистки стиральной машины от плесени можно использовать два доступных и безопасных средства: лимонную кислоту или столовый уксус, пишет УНИАН.

Читайте также: Три простых средства, которые спасут даже самые грязные белые носки

Как убрать плесень в стиральной машине с помощью лимонной кислоты?

Для чистки стиральной машины с помощью лимонной кислоты необходимо выполнить следующие действия:

Засыпать в лоток для порошка 100 г лимонной кислоты (если сильные загрязнения, то 200 г). Запустить стирку вхолостую при температуре 60°C, на режиме "Хлопок" и с отжимом в 400 оборотов. После окончания стирки смочить тряпку в растворе лимонной кислоты (1 ч. л. на 200 мл горячей воды) и протереть уплотнительную резиновую прокладку, барабан и отсек для порошка. Вытереть все поверхности досуха.

Эту процедуру рекомендуется проводить 1 раз в 3 месяца.

Как убрать плесень в стиральной машине с помощью уксуса?

Для чистки стиральной машины с помощью уксуса необходимо выполнить следующие действия:

Приготовить уксусный раствор: 1 часть столового уксуса на 3 части воды. Замочить в уксусном растворе фильтр и лоток для порошка на 30 минут. Очистить резиновую уплотнительную прокладку, барабан и отсек для порошка с помощью уксусного спрея. Вытереть все поверхности досуха.

Эту процедуру рекомендуется проводить 1 раз в 2 месяца.

Не используйте для чистки стиральной машины хлорсодержащие средства, так как они могут повредить детали машины. После чистки стиральной машины обязательно протрите все поверхности досуха, чтобы избежать появления плесени в будущем.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!