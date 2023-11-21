Как устранить сырость и плесень простым и эффективным средством: нужно только два ингредиента

Что сделать чтобы не было сырости в квартире - как избавиться от плесени в домашних условиях

Наличие плесени на наших стенах свидетельствует о слишком влажной среде, что не очень полезно для здоровья. Поэтому такие проблемы нужно решать как можно скорее.

Чтобы бороться с влажностью и наслаждаться приятной окружающей средой, издание Sante Plus предложило вам эффективные и экологичные советы. Для этого нужно минимум ингредиентов.

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Если проблема особенно серьезна, прежде чем приступить к очистке плесени, лучше обратиться за помощью к профессионалу. Плесня может быть причиной проблем со здоровьем, особенно аллергии. Если площадь, подлежащая обработке, не так уж велика, все равно обязательно защитите себя перчатками, защитными очками и маской для лица.

Приготовьте раствор воды и белого уксуса. Для этого возьмите одну часть белого уксуса на три части воды, затем потрите почерневшее место этим раствором с помощью щетки с жесткой щетиной. Промойте влажной тряпкой и дайте высохнуть.

Альтернативно вы можете приготовить спрей из воды и белого уксуса, чтобы распылить его на стену и оставить на ночь. На следующий день протрите стену влажной губкой, затем протрите стену сухой тканью.

Один из лучших способов – хорошо проветривать дом. Хорошая вентиляция поможет удалить всю влажность, которая образуется в результате вашей повседневной деятельности и способствует образованию плесени на стенах. Поэтому важно проветривать дом, просто открывая окна, без необходимости покупать осушитель. Однако последнее остается практичным в подобных случаях.

Также проверьте наличие микроскопических грибков вокруг оконных рам или потолков в ванной комнате.

Чтобы уменьшить теплопотери и улучшить изоляцию, можно установить стеклопакеты с двумя слоями стекла. Также оставьте открытые дренажные отверстия, чтобы обеспечить выход влажного воздуха. Конечно, вы можете закрыть их по собственному желанию.

Кроме этого, можно приобрести осушитель, который будет удалять избыточную влагу, а затем, как только этот излишек будет устранен, он будет поддерживать идеальный уровень влажности. Вы также можете использовать эффект осушения некоторых комнатных растений.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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