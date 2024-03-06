Как увеличить урожайность лука: огородники назвали четыре растения, которые следует посадить рядом

Если вы хотите собрать рекордный урожай лука в этом году, следует создать гармоничное окружение на грядке, высадив рядом определенные овощи и цветы. Эти соседи-растения помогут обогатить почву необходимыми питательными веществами, а их аромат будет отпугивать вредителей, таких как мухи, мыши, улитки и кроты, от лука. Такое добрососедское сосуществование, несомненно, приведет к увеличению урожайности этой огородной культуры. Предлагаем ознакомиться с перечнем растений, которые лучше высаживать рядом с луком для утроения его урожая. Об этом пишет ТСН.

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Лучшие соседи лука для рекордного урожая:

Календула. Опытные огородники рекомендуют сажать этот цветок рядом с луком. Ее запах эффективно отпугивает вредителей, в частности луковую муху. Бархатцы. Подобно календуле, бархатцы также отгоняют своим резким ароматом мух, улиток, кротов и мышей, защищая ваш урожай. Петрушка. Это растение является идеальным соседом для лука, улучшая его вкус, укрепляя корни и обогащая почву полезными веществами. Кроме того, она тоже помогает отпугивать вредителей. Редис. Яркий аромат этого овоща эффективно отпугивает луковые мухи, улитки, кроты и мыши от грядки с луком. Редис также улучшает качество почвы и насыщает ее кислородом, положительно влияя на урожайность лука.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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