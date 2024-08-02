Как увеличить время плодоношения огурцов: советы огородников
Лето проходит, а с ним и сезон свежих овощей. Но не торопитесь прощаться с хрустящими огурцами! Благодаря нескольким простым уловкам можно значительно продлить период плодоношения огурцов. Об этом пишет sloboda.
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- Защита от холодов: Огурцы – теплолюбивые растения. Чтобы защитить их от ночных похолоданий, накрывайте грядки агроволокном или пленкой. Это поможет сохранить оптимальную температуру для роста и развития растений.
- Правильный полив: Оливки поливайте теплой водой, особенно в вечерние часы. Это поможет избежать резких перепадов температуры и создаст благоприятные условия для развития корневой системы.
- Подкормка: Регулярная подкормка минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий, обеспечит растения необходимыми питательными веществами и стимулирует плодоношение. Особенно эффективна внекорневая подкормка раствором борной кислоты.
- Обрезка: Регулярно удаляйте пожелтевшие листья и побеги. Это способствует лучшей вентиляции растений и предотвращает развитие болезней.
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Огурцы в теплице: секреты длительного плодоношения
- Проветривание Несмотря на то, что огурцы любят тепло, важно обеспечить регулярное проветривание теплицы. Это поможет избежать развития грибковых заболеваний.
- Борьба с вредителями и болезнями Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и болезней. При первых признаках поражения обработайте растения соответствующими препаратами.
- Дополнительное освещение: В пасмурную погоду дополнительное освещение поможет растениям получить достаточно света и продлить вегетацию.
Народные рецепты для подкормки огурцов
- Раствор коровяка: Разведите коровяк водой в соотношении 1:10 и поливайте огурцы под корень.
- Разведите дрожжи теплой водой и добавьте немного сахара. Дайте настояться несколько часов и полейте растения.
- Зола: Разведите древесную золу в воде и полейте огурцы. Зола содержит много полезных микроэлементов.
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