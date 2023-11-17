Как узнать, водятся ли мокрицы в доме и как избавиться от вредителей
Мокрицы – это мелкие ракообразные, обычно водящиеся во влажных местах. Они вполне могут жить в вашем доме. Они всеядны, поэтому в вашем доме от них может пострадать мебель, деревянные балки, стены и пол.
Иногда заражение мокрицей годами остается незамеченным, поскольку они хоронят свои личинки глубоко в древесине. И когда личинки становятся взрослыми насекомыми, они могут взобраться на поверхность.
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Как распознать, водятся ли мокрицы в доме, рассказали специалисты Santeplusmag. Если вы заметили круглые или овальные отверстия в мебели или деревянных предметах быта, вполне вероятно, что это ходы мокриц.
Другие признаки:
- Опилки под зараженной древесиной
- Поврежденный пол
- Разлагаемая древесина
- Мертвые насекомые у древесины
- Наличие личинок мокрицы
- Появление взрослых жуков в доме в период влажной погоды
Если вы нашли мокрицы или признаки их присутствия в доме, нужно поскорее принять меры, чтобы их обезвредить.
Природные способы против мокриц:
- Влажность способствует появлению мокриц в мебели. Чтобы уничтожить этих насекомых в начале заражения, вы можете использовать горячий воздух из фена.
- Белый уксус необходим для экологической очистки. Вы можете почистить мебель белым уксусом, обязательно вставив средство в отверстия, чтобы выгнать мокрицы.
- Льняное масло может эффективно отпугивать мелких насекомых. Смочите мебель льняным маслом, чтобы устранить мокрицу.
- Луковый сок является одним из сильнейших природных инсектицидов против вредителей. Потрите мебель губкой, смоченной в луковом соке, чтобы устранить мокрицу.
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