Как узнать, является ли гением ваш кот: легкий тест на проверку интеллекта животного

Кошки, как и люди, могут варьироваться по уровню интеллекта. Некоторые кошки демонстрируют удивительные навыки решения проблем и обучения, в то время как другие тратят много времени, пытаясь понять, как поймать потолочный вентилятор.

Однако в отличие от людей, для кошек не существует стандартного теста IQ. Тесты IQ для людей ориентированы на такие аспекты, как визуально-пространственное распознавание и решение проблем, которые не могут выполнить коты, пишет издание Catster.

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Даже если бы существовал тест IQ для кошек, трудно было бы сравнить результаты кошек с результатами людей. IQ человека основан на среднем уровне интеллекта населения в целом, причем выбросы падают выше или ниже среднего. Попытка ранжировать интеллект кота на основе средних показателей человеческого интеллекта просто бессмысленна.

Со всем тем есть некоторые способы определить интеллект кота. К примеру, кошка, которая способна найти свою любимую игрушку, которая была спрятана за коробкой, имеет базовое понимание постоянства предмета. Кошка, пытающаяся открыть шкаф, чтобы достать еду, демонстрирует навыки решения проблем.

В общем, кошки могут быть достаточно умными, хотя обычно столь же умными, как дети. Они способны к сложному мышлению, которое приведет к попыткам решить проблемы или исследовать свой интерес к объектам или местам. Также было показано, что у них хорошая долговременная и кратковременная память.

Как проверить интеллект своего кота

Если вы хотите проверить интеллект кота, вы можете попробовать следующие задачи:

Задание с игрушкой и коробкой. Поместите любимую игрушку вашей кошки за коробку. Дайте коту посмотреть на игрушку, а затем уберите ее из виду. Если кот начнет искать игрушку, значит, он имеет базовое понимание постоянства предмета.

Задание с дверью или окнами. Если ваша кошка царапает двери или окна, но ее никогда не выпускали на улицу, значит она понимает, что эти объекты открывают пространство, которое она хочет исследовать.

Задание со временем кормления. Если ваша кошка мяукает или контактирует с вами, когда наступает время еды, значит, она имеет базовое понимание времени в связи с распорядком кормления.

Задание со шкафами или дверцей. Если ваша кошка пытается открыть шкаф или дверцу, где хранится его еда или лакомство, значит она имеет навыки решения проблем и понимает, что эти объекты могут быть источником вознаграждения.

Конечно, эти задачи не являются точными показателями интеллекта вашей кошки. Однако они могут дать вам некоторое представление о том, насколько разумен ваш питомец.

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