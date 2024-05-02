Как в Чистый четверг привлечь в дом достаток и благополучие: народные приметы
На 2 мая христиане восточного обряда отмечают Чистый четверг. Это время, когда простые действия переплетаются с символизмом, придавая привычным вещам особое значение.
С давних времен наши предки сохранили множество примет и верований, связанных с этим днем, которые способны привлекать благополучие и достаток. Команда UAportal вместе с Апострофом подготовили для вас несколько интересных вариантов примет к Чистому четвергу.
Народные приметы и традиции, обещающие не только чистоту в доме, но и привлечение богатства и согласия в семью, могут иметь разную основу. Некоторые построены на случайных бытовых ситуациях, которые можно заметить сегодня, зато другие основаны на целенаправленных делах, которые стоит выполнить в этот день, чтобы привлечь счастье и согласие в дом.
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Народные приметы к Чистому четвергу
В Чистый четверг существуют особые обычаи и верования:
- плохо оставлять немытую посуду или не доводить до конца весеннюю уборку в этот день, ведь это может повлечь за собой ряд неудач в течение года;
- считается, что отсутствие генеральной уборки в этот день можно вылиться в то, что год будет полон ссор и разногласий в семье;
- во время весенней уборки нахождение забытых предметов может быть вестником будущей удачи;
- существует поверье, что если в этот день трижды подсчитать деньги дома, то это принесет финансовое благополучие на целый год;
- •, чтобы привлечь в дом деньги, рекомендуется положить несколько монет в воду перед тем, как мыть пол;
- если зайти в реку по пояс утром в Чистый четверг, то можно очиститься от всех неудач;
- тот, кто занимает или дает в долг деньги в этот день, рискует привлечь в семью неприятности и финансовые трудности;
- если в Чистый четверг погода ясная и солнечная, это предвещает теплую весну, а дождливый день может означать прохладную погоду вплоть до лета.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать в предпасхальные и праздничные дни, чтобы в доме водились деньги.
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