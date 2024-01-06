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Как в фильме "Сам дома": рецепт суперсырной пиццы

Цихоцкая Мария

Как в фильме 'Сам дома': рецепт суперсырной пиццы

Сырная пицца – вкусное и очень аппетитное блюдо. Если вы фанат фильма "Сам дома", рекомендуем его приготовить. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Молоко 2,5% – 250 мл
  • Мука пшеничная – 350 г
  • Сахар – 1/2 ч. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Дрожжи сухие – 7 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Сыр маасдам – 50 г
  • Фета – 60 г
  • Пармезан – 30 г
  • Сыр чедер – 40 г
  • Соус томатный – по вкусу

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Приготовление

  1. Просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Молоко подогрейте до 35-40 градусов.
  2. Постоянно помешивая, добавьте к сухим ингредиентам теплое молоко.
  3. Когда масса начнет собираться в ком, влейте оливковое масло и замесите тесто, пока оно не станет однородным и не перестанет прилипать к рукам.
  4. Поставьте тесто в теплое место на 40 минут, чтобы оно поднялось.
  5. Раскатайте тесто в круглый пласт толщиной 0,5-0,7 см.
  6. Смажьте тесто томатным соусом.
  7. Выложите на тесто фету, натертый маасдам, пармезан и чедер.
  8. Выпекайте пиццу в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
  9. Готовую пиццу чуть-чуть полейте оливковым маслом и украсьте нарезанной зеленью.

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