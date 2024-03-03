Как в кафе: рецепт капучино без кофемашины

Немало вкусных напитков можно приготовить дома без особого труда! Мы даже делаем безмолочное латое, не говоря уже об ирландском кофе. А недавно одна замечательная индийская пара, Арти и Ракеш, поделилась с нами рецептом капучино по-новому. Их общее произведение просто увлекает! Об этом пишет Shuba.

Приготовление домашнего капучино требует сноровки рук и не терпит усталости! Мастерица, у которой мы подсмотрели этот рецепт, привлекала своего мужа к приготовлению кофейной основы. Но есть и хорошая новость: смеси может хватить на несколько порций, а еще она имеет длительный срок хранения!

Для удобства смешивания ингредиентов лучше выбрать большую и глубокую чашку. Также приготовьте стакан воды – он понадобится для упрощения процесса.

Ингредиенты:

Для 3 порций капучино:

Растворимый кофе – 2 ст. л.

Сахар – 4 ч. л.

Молоко 3,2% – 200 мл

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Приготовление:

В чашке смешайте растворимый кофе и сахар. Добавьте 1 чайную ложку воды и размешайте. Вымешивайте до осветления смеси. Продолжайте размешивать. Когда смесь загустеет и приобретет оранжевый оттенок, добавьте еще одну чайную ложку воды. Повторяйте этот шаг, пока смесь не станет мягкой и рыхлой. Вскипятите молоко. Положите кофейную смесь в чашку для подачи капучино. Количество смеси зависит от желаемой крепости напитка. Поднимите сосуд с горячим молоком на достаточную высоту, чтобы оно запенилось при наливании, но не пролилось мимо чашечки. Тщательно размешайте смесь с молоком и добавьте еще 0,5-1 чайную ложку сверху. Снова перемешайте. Ваше капучино готово!

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