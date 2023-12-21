Как в кофейне: как сделать идеальный кофе
Как в кофейне: как сделать идеальный кофе
Кофе – это неотъемлемая часть утра для многих людей. Чтобы сделать этот напиток еще более особенным, можно добавить какао и ванильный сахар. Этот простой рецепт поможет вам приготовить изысканный кофе, который не стыдно будет подать в дорогом кафе.
Об этом пишет ТСН.
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка какао-порошка
- 1 столовая ложка молотого кофе
- 100 мл воды
- 1/2 чайной ложки ванильного сахара (по желанию)
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Способ приготовления:
- На дно джезвы насыпать какао-порошок.
- Добавить молотый кофе и тщательно перемешать.
- Залить водой.
- Поставить джезву на огонь и довести до кипения, не кипяча.
- Снять джезву с огня и дать напитку в течение 4 минут.
- Разлить кофе по чашечкам.
- По желанию добавить ванильный сахар.
Обратите внимание:
- Для приготовления кофе лучше использовать свежемолотые зерна кофе.
- Если вы не любите кофе с ванильным сахаром, то его можно не добавлять.
- Для более насыщенного вкуса можно увеличить количество какао-порошка до 2 чайных ложек.
Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять к кофе.
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