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Как в ресторане: Как приготовить невероятную курицу в сливочно-горчичном соусе

Игорь Романько

Как сделать курицу со сливочно-горчичным соусом

Если вы ищете простой, но одновременно изысканный рецепт для ужина, обратите внимание на курицу в сливочно-горчичном соусе. Это блюдо готовится легко и быстро, а результат приятно удивит вас и ваших близких.

Этот рецепт курицы в сливочно-горчичном соусе станет настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки. Он прост, быстр, а результат всегда великолепен. Этот рецепт выложила кулинарная блоггер Юлия Симончук.

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Ингредиенты:

  • 400-500 г куриного филе бедра или окорочка;
  • 200 мл сливок 15-20% жирности;
  • 150 мл воды;
  • 1 столовая ложка горчицы;
  • 2-4 зубчика чеснока;
  • Соль, черный перец, лавровый лист по вкусу;
  • Зелень для подачи.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе или окорочка помойте, обсушите и при необходимости разрежьте на две части.
  2. Обваляйте каждый кусок мяса в муке.
  3. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте мясо с обеих сторон до золотистой корочки.
  4. Извлеките мясо из сковороды.
  5. Добавьте на сковороду измельченный чеснок и слегка обжарьте.
  6. Влейте сливки, смешанные с водой и горчицей.
  7. Добавьте соль, чёрный перец и лавровый лист.
  8. Поверните мясо на сковороду, накройте крышкой и тушите до готовности (примерно 20-30 минут).
  9. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Совет: Соус из сковороды можно использовать в качестве подлива к гарниру.

Вкусные дополнения:

  • Добавьте к соусу грибы, чтобы сделать блюдо еще более ароматным.
  • Вместо горчицы можно использовать тертый хрен.
  • Подавайте курицу с вареным рисом, картофельным пюре или макаронами.

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