Как в ресторане: Как приготовить невероятную курицу в сливочно-горчичном соусе

Как сделать курицу со сливочно-горчичным соусом

Если вы ищете простой, но одновременно изысканный рецепт для ужина, обратите внимание на курицу в сливочно-горчичном соусе. Это блюдо готовится легко и быстро, а результат приятно удивит вас и ваших близких.

Этот рецепт курицы в сливочно-горчичном соусе станет настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки. Он прост, быстр, а результат всегда великолепен. Этот рецепт выложила кулинарная блоггер Юлия Симончук.

Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак

Ингредиенты:

400-500 г куриного филе бедра или окорочка;

200 мл сливок 15-20% жирности;

150 мл воды;

1 столовая ложка горчицы;

2-4 зубчика чеснока;

Соль, черный перец, лавровый лист по вкусу;

Зелень для подачи.

Способ приготовления:

Куриное филе или окорочка помойте, обсушите и при необходимости разрежьте на две части. Обваляйте каждый кусок мяса в муке. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте мясо с обеих сторон до золотистой корочки. Извлеките мясо из сковороды. Добавьте на сковороду измельченный чеснок и слегка обжарьте. Влейте сливки, смешанные с водой и горчицей. Добавьте соль, чёрный перец и лавровый лист. Поверните мясо на сковороду, накройте крышкой и тушите до готовности (примерно 20-30 минут). Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Совет: Соус из сковороды можно использовать в качестве подлива к гарниру.

Вкусные дополнения:

Добавьте к соусу грибы, чтобы сделать блюдо еще более ароматным.

Вместо горчицы можно использовать тертый хрен.

Подавайте курицу с вареным рисом, картофельным пюре или макаронами.

Советуем вам обратить внимание на рецепт рататую в перцах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!