Как в ресторане: Как приготовить невероятную курицу в сливочно-горчичном соусе
Если вы ищете простой, но одновременно изысканный рецепт для ужина, обратите внимание на курицу в сливочно-горчичном соусе. Это блюдо готовится легко и быстро, а результат приятно удивит вас и ваших близких.
Этот рецепт курицы в сливочно-горчичном соусе станет настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки. Он прост, быстр, а результат всегда великолепен. Этот рецепт выложила кулинарная блоггер Юлия Симончук.
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Ингредиенты:
- 400-500 г куриного филе бедра или окорочка;
- 200 мл сливок 15-20% жирности;
- 150 мл воды;
- 1 столовая ложка горчицы;
- 2-4 зубчика чеснока;
- Соль, черный перец, лавровый лист по вкусу;
- Зелень для подачи.
Способ приготовления:
- Куриное филе или окорочка помойте, обсушите и при необходимости разрежьте на две части.
- Обваляйте каждый кусок мяса в муке.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте мясо с обеих сторон до золотистой корочки.
- Извлеките мясо из сковороды.
- Добавьте на сковороду измельченный чеснок и слегка обжарьте.
- Влейте сливки, смешанные с водой и горчицей.
- Добавьте соль, чёрный перец и лавровый лист.
- Поверните мясо на сковороду, накройте крышкой и тушите до готовности (примерно 20-30 минут).
- Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Совет: Соус из сковороды можно использовать в качестве подлива к гарниру.
Вкусные дополнения:
- Добавьте к соусу грибы, чтобы сделать блюдо еще более ароматным.
- Вместо горчицы можно использовать тертый хрен.
- Подавайте курицу с вареным рисом, картофельным пюре или макаронами.
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