Как в ресторане: рецепт волонов с красной рыбой
Как в ресторане: рецепт волонов с красной рыбой
Волованы с красной рыбой – это оригинальная и вкусная закуска, идеально подходящая для праздничного стола. Они имеют французское происхождение и обязательно получат море комплиментов от ваших гостей. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Слоеное тесто - 300 г
- Семга слабосоленая – 100 г
- Сливочный творог – 175 г
- Огурец – 1 шт.
- Соль
- Черный молотый перец
- Зелень по вкусу
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Приготовление
- Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности. Сделайте из него кружочки с помощью стакана. В половине кружочков сделайте посреди выемки с помощью рюмки.
- Взбейте яйцо и смажьте им целые кружочки. Сверху выложите кружочки с выемками.
- Выложите изделия из теста на противень, смазанный маслом. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, до румяности (10-15 минут).
Начинка
- Зелень помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Добавьте к сливочному сыру, посолите, поперчите и перемешайте.
- Огурец промойте, обсушите и нарежьте тонкими слайсами. Заверните в рулетики. Рыбу также нарежьте тонкими полосками.
Сборник
- Готовые волованы наполните творожной массой.
- Сверху выложите рыбные лепестки и рулетики из огурца.
- Украсьте зеленью.
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