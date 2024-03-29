Как в самых дорогих египетских отелях: рецепт кофе с кардамоном

Кофе с кардамоном – это не просто утренний напиток, а настоящее угощение, которое очаровывает своим изысканным ароматом и пикантным вкусом. Приготовить его не сложно, но есть несколько секретов, которые помогут вам создать настоящий шедевр. Об этом пишет Schuba.

Ингредиенты:

Вода – 170 мл

Мелена кофе – 2 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Кардамон – 2 шт.

(по желанию) Мелка корицы

Приготовление:

В джезву, где вы варите кофе, налейте холодную воду, добавьте кофе, сахар и зерна кардамона. По желанию можно также добавить щепотку корицы. Поставьте джезву на огонь и доведите до кипения. Важно не дать кофе закипеть! Снимите джезву с огня на несколько секунд, затем снова поставьте на огонь. Повторите этот процесс еще дважды.

Секреты:

Не используйте слишком много кардамона, ведь его аромат может быть очень сильным.

Не кипятите кофе, ведь это может испортить его вкус.

Вместо сахара можно использовать мед или сироп.

Для более насыщенного вкуса можно добавить кофе немного сливок или молока.

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Кофе с кардамоном – это отличный способ начать день или сделать приятный перерыв. Ее изысканный аромат и пикантный вкус не оставят вас равнодушными.

А вы знали?

Кардамон – это одна из древнейших специй, которая используется в кулинарии и медицине.

Кардамон обладает многими полезными свойствами, он улучшает пищеварение, борется с бактериями и вирусами, а также обладает антиоксидантным действием.

Кардамон используется не только для приготовления кофе, но и десертов, выпечки, мясных и овощных блюд.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять к кофе.

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