Как в СССР заставляли женщин работать и тянуть на себе все хозяйство

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Сейчас во многих СМИ и блогах модно обсуждать тему гендерного неравенства, авторы которых затрагивают, в основном, нашу с вами современность и недалёкое будущее — а между тем, многие вещи в деле неравенства полов имеют свои корни в СССР и являются, фактически, продолжением "славных советских традиций".

Именно в СССР под соусом "права на труд" женщина стала ОБЯЗАНА работать, причём часто на физически тяжелых и вредных работах (и в посте будет несколько фото-примеров таких работ), плюс фактически закрепилась роль женщины как домработницы, обязанной обслуживать и обстирывать мужа — этот образ всячески пропагандировался как "нормальный и естественный" в многочисленных советских фильмах, книгах и прочем масскульте.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о доле женщин в СССР, а также вопрос.

Что случилось после революции.

Для начала небольшой исторический экскурс, а потом будут выводы. После революции (точнее, переворота) 1917 года было объявлено об "абсолютном уравнении всех слоёв населения в правах", и в том же 1917 году в одном из декретов было объявлено, что отныне мужчины и женщины равны в правах — всё, с "тёмным наследием царизма" покончено! В РСФСР была даже своя "марксистская феминистка" по имени Александра Коллонтай, которая верила в то, что отношения между мужчиной и женщиной испортила частная собственность, но зато сейчас всё будет замечательно.

Часть новых законов была на первый взгляд весьма прогрессивной — закон о гражданском браке позволял женщине сохранять девичью фамилию, признавалось право на аборт, был упрощен процесс развода. Однако, как уже можно понять из списка выше, это были в основном такие права, которые не требовали от государства особых усилий и затрат. Вместе с этим, каждая женщина теперь была обязана работать — под страхом уголовной ответственности.

В начале 1930-х и вовсе произошел откат к "традиционалистскому имперству" — женщин снова стали урезать в правах, и по сути были потеряны даже те немногие свободы, что существовали в двадцатые годы. Вообще, кстати, это очень интересный феномен — СССР 1930-х вобрал в себя худшие черты дореволюционной Российской Империи, чего не могли принять и понять большевики "старой школы" — за что практически поголовно были репрессированы.

Доля женщины при Сталине.

При Сталине в отношении женщин начали "закручивать гайки" — в 1935 году перестали выпускаться контрацептивы, в 1936 году были запрещены аборты. Ещё в том же 1936 году приняли закон, который затруднял процесс развода, а также были фактически запрещены свободные браки. В 1943 году было введено раздельное образование мальчиков и девочек (существовавшее в дореволюционных гимназиях) — считалось, что из мальчиков нужно выращивать "воинов и бойцов тыла", а из девочек — "матерей и воспитательниц".

То есть, фактически женщин снова "загнали в стойло", причём в правовом отношении всё было ещё похуже, чем при царе — материнство вменялось женщине в качестве "социалистической обязанности", которая к тому же ещё была и обязана пахать на каком-нибудь заводе или в конторе. Вся болтовня о "равноправии женщин" заканчивалась только пропагандистскими плакатами — в высшем партийном руководстве женщин практически не было, управляющая номенклатура всех советских лет — это практически сплошь старые деды.

"Право на труд" чаще всего трактовалось так, что женщин теперь можно брать на тяжелые физические работы, считавшиеся ранее прерогативой мужчин — в СССР это подавалось как какое-то "великое достижение социализма". Начни расспрашивать и вникать, в чём именно заключается это достижение и какой от него толк — ответа не будет, "так надо" и всё.

Поздний СССР.

В шестидесятые годы, в эпоху оттепели женщинам стало немного попроще — с середины 1950-х образование вновь стало смешанным, были разрешены аборты, в 1965-м году процедуру разводов вновь упростили, в 1967 году ввели понятие "алименты", в 1968 году ввели оплачиваемые отпуска по беременности и родам — но декретного отпуска как такового всё равно не существовало практически до самого конца СССР — ребенка отбирали в ясли (где дети круглосуточно кричали без матери), а женщину выгоняли на работу.

Вместе с этим, государство постоянно пропагандировало образ "рабочей матери"; с точки зрения советской идеологии идеальный образ советской женщины был таким — заботливая мать, которая к тому же работает на какой-то основной работе, занимается домашними делами, готовит обеды/ужины, стоит в очередях за продуктами, ухаживает за мужем, решает все домашние вопросы, обстирывает всю семью.

А что в итоге?

А в итоге всех этих "эпических фронт и безумных селекций" ничего хорошего не получилось — и это можно очень хорошо увидеть на примере отношения к женщинам в позднем СССР, тезисно набросаю картину:

— Никакого "равенства женщины в государстве" по факту не существовало. То, что женщине разрешали теперь махать кайлом и совковой лопатой на стройках социализма означает лишь некую небольшую вилку выбора в принудительном, неправовом законе о работе — иди работай в контору или копай лопатой, а то посадим.

— Не существовало и никакого "равенства женщины в семье" — женщине отводилась роль домохозяйки, и если до революции она могла заниматься только этим и ничем иным, то в СССР она была обязана ещё и где-то пахать на государство. При этом по умолчанию считалось нормальным, когда женщина тянет на себе всё домашнее хозяйство — мужчине заниматься этим было как бы "неприлично".

— Всю государственную политику в СССР определяли мужчины, женщинам за редким исключением отводились какие-то внутренние, маловажные вопросы, вроде курирования министерства культуры (Фурцева), а так в основном правили деды-долгожители, напоминающие струльдбругов из рассказов Свифта. И то, что это была власть престарелого политбюро, было заметно практически во всех сферах жизни — начиная с конспирологической идеологической накачки и заканчивая отсутствием в продаже средств гигиены.

— Повсеместно процветал бытовой сексизм — при всём декларировании "равенства", женщина считалась в целом глупее мужчины, которую можно в случае чего и поколотить — это называлось "научить уму-разуму". Поговорочки вроде "бьёт — значит любит" пользовались в СССР популярностью и считались примером нормальных отношений и в принципе поддерживались и обществом, и масскультом.

В качестве немного эпилога — фотоснимок, сделанный в 1959 году в Москве, французские модели Диора гуляют среди советских женщин:

Такие дела. Как видите, в целом довольно безрадостная картина вырисовывается. При всех рассказах о "равноправии женщин в СССР" можно наглядно увидеть, что в Советском Союзе женщины выглядели хуже, жили намного тяжелее и имели меньше прав, чем в развитых странах.

А вы можете что-нибудь рассказать про долю женщины в СССР?