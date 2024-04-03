Как вернуть блеск посуды из нержавеющей стали: 4 эффективных совета

При ежедневном использовании посуда из нержавеющей стали со временем может потерять свой блеск и потускнеть. UAportal подготовил 5 советов и рассказал, что использование эффективных методов очистки и восстановления имеет важное значение для сохранения его внешнего вида и функциональности.

Использование пищевой соды и уксуса

Для очищения потускневших ложек, ножей и вилок из нержавеющей стали можно приготовить раствор из пищевой соды и уксуса. Равные части обоих компонентов смешивают до образования пасты.

Затем ее наносят на потемневшие участки и оставляют на несколько минут. После этого посуду можно почистить щеткой с мягкой щетиной и тщательно промыть водой. Этот метод эффективно восстанавливает блеск нержавеющей стали, не нанося ей никаких повреждений.

Лимонный сок

Лимон нужно разрезать пополам, а с разной стороны посыпать солью. Затем им следует натереть потемневшие участки ложек, ножей и вилок. Лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает растворить налет, а соль действует как мягкий абразив.

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Чистящее средство нержавеющей стали

Для сильно потемневшей посуды из нержавеющей стали можно использовать специальное чистящее средство. Следует следовать инструкциям изготовителя, поскольку они могут отличаться. Обычно средство наносят на посуду, оставляют на время, а затем тщательно вытирают и споласкивают.

Регулярный уход

Появление налета на посуде из нержавеющей стали можно предотвратить, если регулярно ухаживать за ней. После каждого использования ее следует мыть мягким мылом и теплой водой и сразу же вытирать досуха, чтобы предотвратить образование пятен от воды. Следует избегать использования агрессивных моющих средств и абразивных скребков, поскольку они могут повредить нержавеющую сталь.

Напомним, если регулярно не чистить чайник, налета станет так много, что прибор сгорит. Мы разбирались, как бороться с данной проблемой.

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