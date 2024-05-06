Как вернуться в форму после праздников: пять важных советов диетолога

Праздничные застолья оставляют человеку лишние килограммы. Вернуться к нормальному режиму питания нужно с умом, чтобы не навредить организму еще больше.

Как вернуться в прежнюю форму, не чувствуя себя при этом истощенным, рассказала диетология Наталья Самойленко. Она делится пятью простыми, но действенными советами:

1. Не торопитесь с радикальными мерами.

Не стоит устраивать разгрузочные дни или жесткие диеты. Для начала просто вернитесь к обычному режиму питания. Это уже поможет организму немного "поправиться" после праздничных излишеств.

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2. Установите режим питания.

Ешьте каждый день в одно и то же время, не пропускайте приемы пищи (завтрак, обед, ужин) и старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

3. Ограничьте простые углеводы.

Уменьшите употребление сладкого, жирного, фаст-фуда, выпечки, изделий из муки и сахара. В качестве альтернативы сладкому в первой половине дня можно употреблять свежие фрукты.

4. Соблюдайте "правила экватора".

Обедайте до 15:00, а после 15:00 исключайте из рациона углеводы (крахмалистые овощи, каши, хлеб, фрукты, сладости) и продукты с высоким инсулиновым индексом (молоко, молочные продукты, красное мясо).

5. Пейте много воды.

Начинайте свой день с 1-2 стаканов теплой воды. Это поможет запустить обмен веществ и вывести из организма излишнюю жидкость.

Примерное меню в день:

Завтрак: каша или яйца, квашеная капуста или запеченные овощи.

Обед: первое блюдо, мясо, рыба или птица, салат из свежих овощей.

Ужин: рыба, морепродукты, яйца, грибы или хумус, овощи в термообработке, полезные жиры (растительные масла, авокадо, семена, орехи, сало).

Не стоит излишне переживать за лишние килограммы, набранные за праздники. Как правило, это связано с задержкой воды в организме. После возвращения в привычный рацион вес постепенно вернется в норму.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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