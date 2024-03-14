Как визуально удлинить ресницы: действенный лайфхак от модниц

При создании макияжа мы обычно стремимся акцентировать внимание на глазах. В этом процессе реснички играют ключевую роль. Однако не всегда они выглядят идеально.

Оказывается, причина может скрываться в неудачном выборе щеточки для туши. Кроме того, на длину ресничек существенно влияет и техника нанесения туши. Об этом рассказывает визажист Нил Скибелли.

Как визуально удлинить ресницы с помощью туши

Секрет заключается в использовании не одной, а нескольких щеточок при нанесении туши на ресницы. Такая техника позволит придать ресницам дополнительный объем и вытянутость, а взгляд - выразительность.

"Мы привыкли использовать универсальный подход, но я считаю, что лучше сочетать разные типы щеток и средства для ресниц, задействуя максимально удлиняющие и насыщенно красящие", - делится Скибелли.

К примеру, если вы используете объемную тушу для повседневного макияжа, то даже после нанесения нескольких ее слоев, ресницы не будут достаточно удлиненными. Поэтому оптимально применять две туши: одну для объема, а другую – для удлинения, чтобы достичь желаемого эффекта.

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Как наносить тушь

Сначала визажист советует нанести легкую тушу, визуально удлиняющую ресницы. Затем перейти к туше, которая придает объем и разделяет ресницы. Для этого можно использовать изогнутую щеточку – она не оставляет комочков.

Для более внятного результата можно подождать, пока тушь подсохнет, и нанести еще один слой. Так вы получите очень симпатичный вид глаз.

Напомним, мы уже писали, как продлить ресницы без туши.

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