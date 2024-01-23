Как вкусно приготовить фасоль: секретный ингредиент, улучшающий блюдо

Долгожители говорят, что чувствовать себя здоровыми им помогает сбалансированная диета, предполагающая потребление продуктов, содержащих аминокислоты и антиоксиданты.

Одним из таких продуктов является фасоль. Эта бобовая культура является хорошим источником белка, клетчатки, витаминов и минералов. Она обладает множеством полезных свойств для здоровья.

Однако вкусно приготовить фасоль – не легкая задача, правда, не для профессиональных кулинаров. Один из способов приготовить фасоль вкусно – есть ее запекание в соусе. Рецептом этого блюда поделилось издание Przyślij Przepis.

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Это блюдо состоит из простых ингредиентов. Кроме того, в нее можно добавлять любые ваши любимые продукты.

А еще густой суперсливочный соус для фасоли готовится с небольшим секретом. Просто за 15-20 минут до окончания варки положите внутрь 1-2 ломтика пшеничного хлеба без корочки. Он впитает лишнюю влагу, а соус станет гуще.

Как вкусно приготовить фасоль

Подготовьте так продукты:

400 г сухой белой фасоли 300 г копченого бекона

2 банка помидоров

1 средняя луковица

4 зубчика чеснока

4 больших лавровых листа

2 гвоздики

5-6 горошин душистого перца

2 столовые ложки сливок 30%

1 столовая ложка сушеного майорана

1 столовая ложка сладкого молотого перца

1/2 чайной ложки острого молотого перца

соль и черный молотый перец – по вкусу

Масло – несколько столовых ложек

Способ приготовления:

Фасоль следует замочить в холодной воде за 12 часов до приготовления.

Бекон порежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде. Когда жир из мяса начнет растапливаться, добавьте измельченный лук и чеснок. Обжарьте все вместе, помешивая примерно 3-5 минут.

Слейте воду из фасоли, залейте свежей водой, добавьте лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Поставьте вариться. Когда вода закипит, добавьте консервированные помидоры и перемешайте. Варить около часа на медленном огне. При необходимости добавьте немного воды.

Небольшую часть фасоли нужно высыпать в миску и залить сливками. Перемешайте и влейте в кастрюлю, одновременно помешивая.

Приправьте солью, черным молотым перцем, острым и сладким перцем и растертым майораном. Через 2-3 минуты снимите с огня и немедленно подавайте.

Подавать такую фасоль можно и на поджаренном хлебе или с половинками запеченного или отварного картофеля.

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