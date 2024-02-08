Как вкусно запечь скумбрию на соли в духовке: простой и лучший рецепт
Скумбрия – это не только вкусная, но и полезная рыба. Она богата витаминами и микроэлементами, а также имеет плотное, жирное мясо, которое отлично подходит для запекания в духовке.
Сегодня я хочу поделиться с вами очень простым рецептом приготовления скумбрии на соли. Этот способ не требует много усилий, а рыба получается невероятно нежной, ароматной и умеренно соленой. Этот рецепт из "Канал ВО" – настоящая находка для тех, кто ценит свое время и хочет приготовить вкусный и полезный ужин без лишних хлопот.
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Ингредиенты:
- 2 свежемороженые скумбрии
- 800 г каменной соли
Приготовление:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- На противень высыпьте толстый слой соли.
- Выложите на соль рыбу, не размораживая.
- Запекайте 30-40 минут в зависимости от размера рыбы.
- Дайте рыбе остыть, затем очистите от соли и внутренностей.
Приятного аппетита!
Совет:
- По желанию можно добавить к соли ваши любимые специи, такие как лавровый лист, черный перец, розмарин или чабрец.
- Скумбрия, запеченная на соли, отлично подходит с овощным гарниром или салатом.
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