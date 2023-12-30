Как вкусно засолить скумбрию всего за сутки: простой рецепт
Скумбрия в рассоле – это вкусная и сытная закуска, отлично подходящая к вареному картофелю. Приготовить ее можно в домашних условиях всего за сутки.
Рецептом поделились на сайте prostoway. Для более насыщенного вкуса можно добавить в рассол другие специи, например кориандр, гвоздику или мускатный орех. Если вы хотите, чтобы скумбрия была более соленой, увеличьте количество соли в рассоле. Если вы хотите, чтобы скумбрия была менее соленой, убавьте количество соли в рассоле. Вместо свежего лука можно использовать маринованный или соленый.
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Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Вода – 1 л
- Соль – 3 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Сухая горчица – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Черный перец горошком – по вкусу
Приготовление
- Приготовьте рассол. Для этого доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, горчицу, лавровый лист и перец горошком. Варите на медленном огне 2-3 минуты, чтобы соль и сахар растворились.
- Охладите рассол.
- Скумбрию почистите, удалите внутренности и голову. Нарежьте порционно.
- Уложите рыбу в банку или другую емкость, в которой будете ее солить. Посыпьте порезанным луком.
- Залейте рыбу охлажденным рассолом.
- Поставьте банку в холодильник в день.
- Через сутки скумбрия будет готова к употреблению.
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