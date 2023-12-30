Как вкусно засолить скумбрию всего за сутки: простой рецепт

Скумбрия в рассоле – это вкусная и сытная закуска, отлично подходящая к вареному картофелю. Приготовить ее можно в домашних условиях всего за сутки.

Рецептом поделились на сайте prostoway. Для более насыщенного вкуса можно добавить в рассол другие специи, например кориандр, гвоздику или мускатный орех. Если вы хотите, чтобы скумбрия была более соленой, увеличьте количество соли в рассоле. Если вы хотите, чтобы скумбрия была менее соленой, убавьте количество соли в рассоле. Вместо свежего лука можно использовать маринованный или соленый.

Читайте также: Оригинальный салат "Рождественский венчик": готовится за считанные минуты (видео)

Ингредиенты

Скумбрия – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Вода – 1 л

Соль – 3 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Сухая горчица – 1 ч. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Черный перец горошком – по вкусу

Приготовление

Приготовьте рассол. Для этого доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, горчицу, лавровый лист и перец горошком. Варите на медленном огне 2-3 минуты, чтобы соль и сахар растворились. Охладите рассол. Скумбрию почистите, удалите внутренности и голову. Нарежьте порционно. Уложите рыбу в банку или другую емкость, в которой будете ее солить. Посыпьте порезанным луком. Залейте рыбу охлажденным рассолом. Поставьте банку в холодильник в день. Через сутки скумбрия будет готова к употреблению.

Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!