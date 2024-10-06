Как восстановить плодородие почвы и увеличить урожай: 5 проверенных методов

Если на вашем огороде уменьшается урожайность и растения часто болеют или выглядят хилыми, это может свидетельствовать о проблемах с почвой. Вероятно, она потеряла свою плодородность.

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы устранить эту проблему и восстановить качество почвы? Об этом рассказывает команда UAportal совместно с ТСН.

Способы восстановления плодородия почвы

Органические удобрения способствуют улучшению структуры почвы, повышению содержания органических веществ и способности удерживать влагу. Куриный помет насыщает почву азотом, калием и фосфором, навоз и перегной обеспечивают долговременное питание, а сидераты помогают улучшить структуру почвы.

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Севооборот будет способствовать предотвращению истощения почвы. Особенно эффективно будет время от времени высаживать на истощенных участках бобовые культуры, поскольку они обогащают землю азотом за счет фиксирования этого минерала.

будет способствовать предотвращению истощения почвы. Особенно эффективно будет время от времени высаживать на истощенных участках бобовые культуры, поскольку они обогащают землю азотом за счет фиксирования этого минерала. Обработка почвы известью . Опытные садоводы советуют добавлять известь один раз в 3-5 лет. Это способствует снижению кислотности почвы и значительно повышает ее плодородие.

. Опытные садоводы советуют добавлять известь один раз в 3-5 лет. Это способствует снижению кислотности почвы и значительно повышает ее плодородие. Стимуляторы роста . Специалисты по агрономии рекомендуют использовать средства, содержащие гуминовые кислоты и микроэлементы, которые активизируют деятельность полезных микроорганизмов в почве. Применение таких препаратов будет способствовать лучшему усвоению питательных веществ овощными культурами.

. Специалисты по агрономии рекомендуют использовать средства, содержащие гуминовые кислоты и микроэлементы, которые активизируют деятельность полезных микроорганизмов в почве. Применение таких препаратов будет способствовать лучшему усвоению питательных веществ овощными культурами. Весеннее или осеннее глубокое вспахивание. Для того чтобы "обновить" почву, ее необходимо вспахивать либо весной, либо под зиму. Это позволит насытить землю кислородом и поднять на поверхность полезные вещества, которые за сезон накопились в глубинных слоях почвы.

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