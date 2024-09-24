Как втрое увеличить плодородие почвы: попробуйте разбросать по огороду эти зерна

Как выяснилось, кофе полезен не только для энергичного начала дня. Опытные огородники используют кофейные зерна и гущу для удобрения почвы. Это одно из самых действенных удобрений, которое обогащает землю необходимыми веществами и улучшает ее состав.

Если применить такую подкормку осенью, в новом сезоне можно ожидать обильного урожая с огорода. Об этом пишет ТСН.

Почему кофейные зерна являются идеальным удобрением

Кофейные зерна содержат значительное количество азота, который является важным элементом для развития и роста растений. Кроме этого, в кофе есть еще много других ценных микроэлементов, которые положительно влияют на состояние почвы. Органические кислоты и минералы, которые остаются в кофейной гуще, стимулируют развитие уксуснокислых бактерий, что существенно улучшает плодородие и структуру почвы. Эти вещества также укрепляют корни растений и повышают их устойчивость к неблагоприятным условиям, таким как засуха или низкие температуры.

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Как правильно использовать кофейные зерна для подкормки почвы

Существует несколько методов использования кофейных зерен или их отходов в качестве удобрения. Один из самых простых – это рассыпать измельченные зерна на грядках. Для этого нужно примерно 5 граммов кофе на каждые 10 метров земельной площади. Также можно использовать кофейную гущу. Равномерное нанесение зерен или гущи позволит сохранять оптимальный уровень кислотности почвы и поддерживать ее плодородие на следующий сезон.

Для лучшего взаимодействия кофе с корневой системой растений измельченные зерна и гущу следует смешать с почвой. Это означает, что кофе следует рассыпать по поверхности участка, а затем перекопать землю. Такой подход будет способствовать лучшему усвоению растениями полезных веществ из кофейного удобрения.

Можно также сделать жидкое удобрение в виде кофейного настоя для полива растений. Лучше всего использовать такую подкормку весной. Для этого возьмите измельченные зерна кофе и залейте их теплой водой в соотношении 1:5. Если используете кофейную гущу, пропорцию можно увеличить вдвое. Настаивать удобрение нужно в течение 24 часов, после чего разбавьте его водой и полейте растения под корень.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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