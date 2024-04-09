Как выбрать идеальный парфюм на лето: моднице дали 3 полезных совета
Как выбрать идеальный парфюм на лето: моднице дали 3 полезных совета
Лето – пора расцвета, свежести и новых впечатлений. Идеальные духи в это время должны не только подчеркивать вашу индивидуальность, но и дарить чувство легкости и комфорта.
Поэтому в жаркую погоду нужно выбирать легкие ароматы. Об этом пишет Радиотрек.
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Свежие ноты – залог летнего настроения:
- Цитрусовые ароматы: грейпфрут, апельсин, лимон – заряжают энергией и дарят ощущение бодрости.
- Цветочные ноты: лаванда, роза, жасмин – прибавляют женственности и романтики.
- Морские и зеленые ноты: свежесть бриза, аромат трав и огурца создают ощущение единения с природой.
Тестирование – ключ к гармонии:
- Не покупайте духи, не попробовав их на себе!
- Нанесите немного аромата на запястье или внутреннюю сторону локтя.
- Дайте ему раскрыться в течение 15-20 минут.
- Оцените, как аромат совмещается с вашим химическим составом.
Аромат под ваш стиль:
- Повседневная: легкие, воздушные ароматы – для пляжа, прогулок, активного отдыха.
- Вечерний: более смелые, чувственные ароматы – для торжеств и вечерних мероприятий.
Устойчивость – не всегда плюс:
- В жару стойкие ароматы могут показаться удушающими.
- Предпочитайте более легкие, нежные композиции.
- Обновляйте аромат в течение дня.
Напомним, мы уже писали, как выбрать качественные духи.
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