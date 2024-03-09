Как выбрать качественную и вкусную сметану: хозяйке дали полезные советы

Сметана пользуется популярностью в кулинарии для приготовления разнообразных блюд: супов, салатов, маринадов, а также употребляется отдельно. Однако не все виды сметаны одинаковы.

Некоторые производители добавляют в нее ингредиенты, которые могут ухудшать вкусовые качества и представлять угрозу здоровью. Чтобы не наткнуться на некачественную сметану, нужно ее тщательно проверять. Телеграф раскроет секрет, как легко обнаружить такие примеси.

Как определить качество сметаны?

Этот тест очень прост. Просто нанесите небольшое количество сметаны на тыльную сторону ладони. Подождите несколько минут.

Если сметана качественная, она полностью впитается в кожу, оставив лишь небольшой жировой след. Если же в составе есть дополнительные ингредиенты, сметана не впитается, а может образовать липкую пленку.

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Качественная сметана имеет приятный кисломолочный привкус, без посторонних примесей. Ее консистенция – густая, однородная, без комочков. Чем выше жирность сметаны, тем гуще она.

Не покупайте сметану, если в ее составе указаны крахмал, растительные жиры, консерванты, красители или другие дополнительные ингредиенты. На упаковке обязательно должен быть четко указан срок годности. Сама же упаковка должна быть герметичной.

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