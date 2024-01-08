Как выбрать качественную красную рыбу: 3 полезных совета

Свежая рыба – это вкусный и полезный продукт. Однако чтобы не купить испорченную или фальсифицированную рыбу, нужно знать несколько секретов.

Об этом пишет Радиотрек.

Яркий оранжевый цвет

Настоящая красная рыба имеет нежный розовый оттенок. Если цвет рыбы слишком яркий, то скорее всего ее покрасили. Также окрашенную рыбу можно распознать по окрашенным жировым слоям – они должны оставаться белыми.

Слишком ровная поверхность среза

Если поверхность среза рыбы слишком ровная, то это может являться признаком того, что в рыбу был добавлен желатин. Таким образом, производители пытаются скрыть несвежесть продукта и придать ему целостности.

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Резкий запах моря

Резкий запах моря может свидетельствовать о том, что рыба несвежая. Такой запах может быть вызван тем, что рыбу вымочили в растворе йода.

Рыба в вакууме

Протухшую рыбу часто кладут в вакуум, чтобы скрыть ее неприятный запах. Поэтому, если вы видите рыбу в вакууме, то лучше ее не покупать.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам не купить испорченный или фальсифицированный продукт:

Купите рыбу в проверенных магазинах.

Внимательно осмотрите рыбу перед покупкой.

Если вы не уверены в свежести рыбы, попросите продавца показать вам документы, подтверждающие ее качество.

Напомним, мы уже писали, как отличить настоящую красную икру от подделки.

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