Как выбрать качественную рыбу: 5 признаков свежести

Рыба – это не только вкусный, но очень полезный продукт. Она богата белоком, омега-3 жирными кислотами и другими важными для нашего организма веществами.

Хотите приготовить невероятно вкусное и полезное блюдо из рыбы? Тогда важно правильно его выбрать. Со свежей рыбой вы приготовите невероятно вкусные и полезные блюда, которые обрадуют вас и ваших близких, пишет noviydoctor.com.

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Вот несколько советов, которые помогут вам купить свежую рыбу:

1. Обратите внимание на запах. Свежая рыба обладает приятным, едва ощутимым морским ароматом. Если же рыба пахнет аммиаком или тухлой, лучше ее не покупать.

2. Осмотрите глаза. Глаза свежей рыбы должны быть яркими, прозрачными без помутнения. Если глаза впали, мутны или выцветли, рыба уже не свежа.

3. Проверьте кожу. Кожа свежей рыбы должна быть гладкой, блестящей, без пятен и повреждений. Если кожа липкая или скользкая, рыба уже не первой свежести.

4. Нажмите на мясо. Мясо свежей рыбы плотное, упругое, при нажатии пальцем ямка быстро исчезает. Если же мягкое, рыхлое или продавливаемое, рыба не свежая.

5. Обратите внимание на жабры. Жабры свежей рыбы алого цвета. Если они серые, коричневые или бурые, рыба не свежа.

Помните:

Не покупайте рыбу с повреждениями, трещинами, разрывами или потускневшей чешуей.

Не покупайте рыбу, лежащую на льду или в луже воды.

Если вы не уверены в свежести рыбы, лучше ее не покупать.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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