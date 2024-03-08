Как выбрать качественные изюм: лайфхак от хозяек

С приближением Пасхальных праздников цены на сухофрукты постоянно растут. Так что предусмотрительные кулинары уже задумываются о закупке этих ингредиентов для приготовления аппетитных куличей. Однако важно не прогадать с выбором, чтобы получить качественный продукт.

Секрет правильного выбора сухофруктов действительно прост: перед покупкой тщательно их осмотрите и понюхайте. Об этом пишет Телеграф.

К сожалению, есть недобросовестные продавцы, особенно на рынках, которые возделывают сухофрукты ради лучшего внешнего вида. Один из распространенных приемов – смазка изюма, кураги и других сухофруктов растительным маслом. Это придает им насыщенный цвет и привлекательный блеск. Хотя само масло и безвредно, однако его использование может испортить вкус, если продукт будет сохраняться длительное время.

Как распознать обработанные маслом сухофрукты:

- По возможности, потрите их – если почувствуете маслянистость, это признак обработки маслом.

- Принюхайтесь – масло может придавать посторонний запах.

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Перед употреблением сухофрукты, обработанные маслом или нет, необходимо тщательно промыть обычной водой. Если вы все-таки приобрели продукт с масляным налетом, обработка только водой не поможет. В таком случае добавьте немного соды в воду, затем тщательно сполосните чистой водой.

Напомним, мы уже писали, почему нужно регулярно есть изюм.

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