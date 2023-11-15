Как выбрать самые сладкие мандарины: 4 действенных совета

Уже начался сезон мандаринов и чтобы купить самые лучшие и сладкие мандарины, ТСН подскажет вам признаки вкусных мандаринов.

Как правильно выбирать мандарины:

Кожица

Выбирайте фрукты с гладкой и блестящей кожурой, признаком зрелости и сладости. Избегайте тусклой или морщинистой кожицы, а также фруктов с дефектами или мягкими пятнами, которые могут свидетельствовать о низком качестве.

Вес

Выбирайте более тяжелые по размеру мандарины, поскольку это может быть индикатором большего содержания сока и более выраженного вкуса. Легкий мандарин может быть менее сочным и менее вкусным.

Цвет кожуры

Одним из ключевых признаков является яркий оранжевый цвет кожицы, свидетельствующий о спелости и высоком содержании сахара. Тусклая или зеленоватая кожура может свидетельствовать о незрелости и кисловатости.

Аромат

Настоящие спелые мандарины обладают выраженным ароматом, слышимым даже на расстоянии. Отсутствие аромата или неприятный запах могут служить показателями незрелости фрукта.

Напомним, мы уже писали, как выбрать спелые бананы.

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