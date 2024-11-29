Как выбрать сладкую и нетерпкую хурму: топ советов

Хурма – это обобщенное название для разных сортов плода, которые могут отличаться внешним видом, как и разные сорта яблок.

Каждый сорт имеет свои уникальные характеристики. Традиционная хурма отличается острым кончиком, насыщенным оранжевым цветом и мягкой текстурой. шкуркой. это пишет ТСН.

Важно знать, что терпкий вкус присущ только традиционной хурме, тогда как королек и шарон лишены этой особенности.

Выбирая спелую хурму, стоит обращать внимание на несколько ключевых моментов. Идеальный вариант – когда при легком нажатии ощущается легкое. проваливание.

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Важным признаком спелости является состояние околоплодных листочков: они должны быть высохшими, а под ними должен проступать коричневый оттенок.

Особенностью шарона и королька является то, что они могут быть одновременно твердыми и сладкими. При выборе этих сортов следует обращать внимание на насыщенность цвета.

Если хурма оказалась вяжущей, есть несколько способов ее созревания. активно выделяющих этилен.

Таким образом, правильный выбор и хранение помогут насладиться вкусной и сладкой хурмой.

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