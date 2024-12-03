Как выбрать спелые и вкусные бананы: простые лайфхаки
Бананы любимый фрукт многих украинцев, однако не все знают тонкости их выбора. УНИАН подготовил полезные рекомендации, которые помогут приобрести качественный и вкусный продукт.
Признаки идеального банана
Эксперты советуют обращать внимание на следующие характеристики:
- Цвет: равномерно желтый, без зеленых пятен
- Аромат: насыщенный фруктовый
- Поверхность: допустимые коричневые точки
- Текстура: упругая и плотная
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Оговорочные сигналы
Следует избегать бананов из:
- черными вкраплениями
- признаками гниения
- грибковыми наслоениями
- морщинистой кожурой
- слишком мягкой текстурой
Как распознать бананы без ГМО
Главный ориентир – этикетка с кодом:
- 4011 и 94011 - органические бананы, выращенные без химикатов.
- Пятизначные коды, начинающиеся с цифры 8 – генно-модифицированные продукты, которых следует избегать
Следуя этим несложным рекомендациям, вы всегда сможете выбрать вкусные и полезные бананы для себя и своей семьи.
Напомним, мы уже писали, как выбрать спелый и сладкий гранат.
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