Как выбрать вкусный и спелый авокадо: основные секреты

Авокадо стало одним из самых трендовых продуктов последних лет. Многие люди, подвергшись ажиотажу, поспешили его попробовать, но часто оставались разочарованными из-за неумения выбрать спелый фрукт.

Однако не следует отказываться от авокадо после первой неудачи. Попробуйте еще раз, но на этот раз подходите к выбору с пониманием, воспользовавшись нашими рекомендациями. Об этом пишет Униан.

Как выбрать спелый авокадо

Спелость – главный критерий при выборе авокадо. Чтобы понять, созрел ли фрукт, слегка нажмите на него. Если мякоть немного подвергается давлению, это хороший знак. Твердый, "каменный" плод следует оставить в магазине.

Обращайте внимание на внешний вид. Кожа должна быть равномерного цвета без пятен или плесени. Темный оттенок обычно указывает на спелость, поэтому отдавайте предпочтение именно таким плодам.

Особое внимание уделите месту крепления черешка. Если оно желтоватое или светло-коричневое, авокадо спел. Зеленая окраска этого места свидетельствует о недозрелости фрукта.

Читайте также: Какие овощи нельзя варить и жарить?

Признаки некачественного авокадо

Чтобы избежать ошибок, помните, как выглядит непригодный к употреблению авокадо:

на месте черешка есть плесень;

фрукт слишком мягкий, что свидетельствует о его перезрелости;

на кожуре имеются вмятины, надрезы или темные пятна.

Вооружившись этими знаниями, вы легко найдете спелый и вкусный плод.

Как выглядит спелый авокадо внутри

Спелый авокадо имеет характерную окраску мякоти: у косточки она светлее и постепенно темнеет ближе к кожуре. Если же внутри есть черные или темно-коричневые вкрапления, фрукт, скорее всего, перестиг.

Как выбрать авокадо для бутербродов

Авокадо отлично подходит для приготовления тостов с яйцом-пашот или лососем. Для таких блюд важно, чтобы фрукт был мягким и легко смазывался. Чтобы убедиться в его мягкости, слегка нажмите на шкурку: если она немного прогибается, фрукт идеально подходит для ваших кулинарных замыслов.

Напомним, мы уже писали, как выбрать спелый и сладкий гранат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!