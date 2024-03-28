Как выглядеть моложе с помощью макияжа: модницы поделились поразительным лайфхаком
Как выглядеть моложе с помощью макияжа: модницы поделились поразительным лайфхаком
Легкий, почти незаметный макияж подчеркивает естественную красоту и дарит сияющий вид. Одним из ключевых элементов такого макияжа является румяна, ведь они способны оживить лицо и придать ему свежесть.
Однако неправильное использование румян может привести к неестественному и нездоровому эффекту. Как же наносить румяна правильно? OBOZ.UA делится лайфхаками от профессиональных визажистов, которые подойдут для всех возрастов и типа кожи.
Как правильно снимать макияж: одно простое правило
Создание сияния:
- Нанесите каплю румян на самую высокую точку скулы.
- Растушевывайте продукт по направлению к уху.
- Добавьте чуть-чуть хайлайтера для сияния (с осторожностью для сухой кожи).
Увлажнение для свежести:
- После румян возьмите немного увлажняющего крема на спонже.
- Легкими движениями вбейте крем поверх румян.
- Это увлажнит кожу, визуально подтянет ее и подарит свежий, молодой вид.
Обновление в течение дня:
- Если в течение дня ваш макияж теряет свежесть, нанесите на щеки немного увлажнения.
- Можно использовать спрей для лица, чтобы не носить с собой спонж.
- Разбрызгивайте спрей на щеки, чтобы поддерживать сияющий эффект.
Помните:
- Не переборщите с румянами, ведь переизбыток может создать искусственный и нездоровый вид.
- Увлажнение – ваш друг! Оно дарит коже сияние и зрительно подтягивает ее.
- Не бойтесь экспериментировать! Найдите свою идеальную формулу для сияющего макияжа.
Напомним, мы уже писали, как подготовить лицо к макияжу.
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