Как выглядеть моложе с помощью правильного макияжа (видео)

Знали ли вы, что для того, чтобы выглядеть моложе, не обязательно ходить к косметологам и делать инъекции? Поскольку обычный макияж может помочь женщинам выглядеть моложе.

Об этом сообщила эксперт по красоте Николь Джонсон. В частности, она показала, какой эффект может иметь правильно нанесенная подводка.

Вместо традиционного использования подводки, Николь учит женщин использовать чудесный пудровый пигмент на веке для освещения. После этого следует применить матовые фиолетовые тени, и уже после этих шагов – создание прямого "миникрила" с помощью карандаша.

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Эксперт отмечает, что использование карандаша для межреснички может помочь избежать неприятного контраста между темным оттенком подводки и телесным оттенком кожи. Этот метод, по словам Николь, помогает создать эффект "более полных" глаз и выражает взгляд.

Используя карандаш глубокого фиолетового оттенка, эксперт советует наносить его по линии ресниц, чтобы создать слегка растушеванный эффект, который подчеркнет темные ресницы. По словам Николь, этот прием помогает скрыть признаки старения и создает естественный, более молодой вид.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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