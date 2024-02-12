Как выглядит 'женщина на миллион': такими не рождаются, такими становятся

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"ЖЕНЩИНА НА МИЛЛИОН"

Наверняка вы неоднократно слышали эту фразу. И, конечно же, каждый понимает ее по своему. Большинство вкладывает материальный смысл.

Но на самом деле кто такая "женщина на миллион!" Как она выглядит? Как ведёт себя? Как мыслит?

Это женщина с большим чувством собственного достоинства, своей ценности, она уважает себя и ощущает свои границы. Она знает, как с ней можно и нельзя обходиться. Она милосердна и справедлива. Она гибкая, но устойчивая.

Это чувственная и страстная женщина с нежным взглядом и добрым сердцем.

Её шарм сбивает с ног, а ее энергетика никого не оставляет равнодушным. Она любознательна и с жаждой познаёт всё новое. Она открыта миру, но в то же время она тайна.

Такими не рождаются, такими становятся. Это кропотливая работа над собой, это ежедневный вклад в себя. Это ежедневный выбор, ежедневная борьба, ежедневная работа.