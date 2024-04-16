Как выгнать улиток из сада: поможет один действенный метод

Улитки часто встречаются во многих садах и вредят растениям. Эксперт по садоводству Эми, также известная в Интернете как "Садовник-самоучка", поделилась своими бюджетными и эффективными методами защиты от улиток, которые помогут вам сохранить ваш сад в безопасности. Видео о том, как она борется с улитками она выставила на своей странице ТикТок.

Как защитить растение от улиток:

Поставьте растение в горшок. Поднимите горшок на металлическую подставку.

Смажьте вазелином края и ножки подставки.

Разместите медные губки для чистки вокруг основания растения.

Опрыскайте растение чесночным спреем.

Читайте также: Эксперты назвали восемь гуманных способов избавиться от улиток и улиток в саду весной

Дополнительные советы:

Регулярно осматривайте растения на наличие улиток.

Собирайте улиток вручную или используйте ловушки.

Создайте барьер из яичной скорлупы или гравия вокруг растений.

Высаживайте растения, которые улитки не любят, например, лаванду или розмарин.

Важно:

Эти методы лучше всего использовать в комплексе.

Эффективность может зависеть от вида улиток и погодных условий.

Для лучшего результата сочетайте эти методы с другими экологически безопасными способами борьбы с вредителями.

Напомним, мы уже писали, что высадить возле кустов и деревьев весной, чтобы прогнать улиток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!