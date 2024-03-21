Как выращивать лук на подоконнике и получить как можно больше зелени

Как правильно выращивать лук дома, чтобы было много зелени

Хотите иметь под рукой свежую зелень и ароматные луковички в течение года? Выращивайте лук на подоконнике! Это легко, приятно и полезно.

Для стимуляции роста перед посадкой замочите дольки лука в теплой воде на 12 часов. Попытайтесь вырастить лук на подоконнике, и вы будете приятно удивлены результатом, пишет noviydoctor.com.

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1. Выбор сорта.

Для подоконника подходят компактные сорта: зеленый лук, шнит-лук.

2. Подготовка емкости и грунта.

Вам понадобится глубокий контейнер с дренажными отверстиями, дренажный слой (камни, гравий) и легкая, плодородная почва.

3. Посадка лука.

Разделите лук на зубчики (если используете обычный) или используйте молодые рассаду. Заглубьте зубчики на 2-3 см во влажную почву.

4. Уход за растениями.

Обеспечьте им яркое освещение, умеренную температуру, регулярный полив (без переувлажнения) и комплексное удобрение раз в месяц.

5. Уборка урожая.

Собирайте лук, когда листья становятся зелеными и длинными, а головки достигают нужного размера.

Преимущества выращивания лука на подоконнике:

Свежая зелень в течение года.

Простой уход.

Вкусные и ароматные блюда.

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