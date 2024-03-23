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Как вырастить авокадо на подоконнике: стопроцентный способ

Игорь Романько

Как выращивать авокадо из косточки на подоконнике в горшке

Мечтаете о собственном авокадо-дерево, что будет украшать ваш дом? Не тратьте деньги на взрослые растения! Вырастите авокадо из косточки – это увлекательно и просто!

Выращивание авокадо из косточки – это интересный эксперимент, который может подарить вам экзотическую красотку на вашем подоконнике, пишет dim.novyny.

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Какое авокадо подходит для проращивания?

  • Выбирайте спелый плод любого сорта.
  • Обратите внимание на размер косточки: чем она больше, тем лучше.

Как прорастить косточку авокадо?

Существует три популярных метода:

1. Простой:

  • Посадите неочищенную косточку на 2/3 в грунт.
  • Поливайте раз в неделю.
  • Этот метод не всегда дает результат.

2. Самый популярный:

  • Проткните косточку зубочистками по экватору.
  • Зафиксируйте ее над водой в глубокой посуде.
  • Следите за уровнем воды.

3. С очисткой:

  • Снимите кожуру с косточки.
  • Поместите в воду на 1/3.
  • Этот метод дает более быстрые ростки.

Совет:

  • Используйте очищенную или отстоявшуюся воду комнатной температуры.
  • Подождите росток от 1 недели до 3 месяцев.

Как посадить пророщенную косточку?

  • Выберите просторный горшок с дренажными отверстиями.
  • Заполните его рыхлой, питательной почвой.
  • Посадите косточку тупой стороной вниз на 3 см.
  • Можно посадить 3 косточки для красивого переплетения стеблей.
  • Поставьте горшок в западное окно с рассеянным светом.

Как ухаживать за авокадо?

  • Поливайте, когда почва просохнет на 5 см.
  • Не допускайте переувлажнения.
  • Поддерживайте комнатную температуру (не ниже 20°C).
  • Регулярно опрыскивайте воздух вокруг растения.
  • Пересаживайте авокадо каждую весну до 4 лет, затем – раз в 3 года.

Когда цветет и плодоносит авокадо?

  • Первые цветы появляются на 3-й год.
  • Для плодоношения нужны саженцы разного пола для опыления.
  • В домашних условиях получить плоды сложно.
  • Вкус домашних плодов может отличаться от магазинных.

Болезни и вредители авокадо:

  • Чаще растение поражает паутинный клещ и щитовка.
  • Для борьбы с ними используйте инсектициды.

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