Как вырастить авокадо на подоконнике: стопроцентный способ

Как выращивать авокадо из косточки на подоконнике в горшке

Мечтаете о собственном авокадо-дерево, что будет украшать ваш дом? Не тратьте деньги на взрослые растения! Вырастите авокадо из косточки – это увлекательно и просто!

Выращивание авокадо из косточки – это интересный эксперимент, который может подарить вам экзотическую красотку на вашем подоконнике, пишет dim.novyny.

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Какое авокадо подходит для проращивания?

Выбирайте спелый плод любого сорта.

Обратите внимание на размер косточки: чем она больше, тем лучше.

Как прорастить косточку авокадо?

Существует три популярных метода:

1. Простой:

Посадите неочищенную косточку на 2/3 в грунт.

Поливайте раз в неделю.

Этот метод не всегда дает результат.

2. Самый популярный:

Проткните косточку зубочистками по экватору.

Зафиксируйте ее над водой в глубокой посуде.

Следите за уровнем воды.

3. С очисткой:

Снимите кожуру с косточки.

Поместите в воду на 1/3.

Этот метод дает более быстрые ростки.

Совет:

Используйте очищенную или отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Подождите росток от 1 недели до 3 месяцев.

Как посадить пророщенную косточку?

Выберите просторный горшок с дренажными отверстиями.

Заполните его рыхлой, питательной почвой.

Посадите косточку тупой стороной вниз на 3 см.

Можно посадить 3 косточки для красивого переплетения стеблей.

Поставьте горшок в западное окно с рассеянным светом.

Как ухаживать за авокадо?

Поливайте, когда почва просохнет на 5 см.

Не допускайте переувлажнения.

Поддерживайте комнатную температуру (не ниже 20°C).

Регулярно опрыскивайте воздух вокруг растения.

Пересаживайте авокадо каждую весну до 4 лет, затем – раз в 3 года.

Когда цветет и плодоносит авокадо?

Первые цветы появляются на 3-й год.

Для плодоношения нужны саженцы разного пола для опыления.

В домашних условиях получить плоды сложно.

Вкус домашних плодов может отличаться от магазинных.

Болезни и вредители авокадо:

Чаще растение поражает паутинный клещ и щитовка.

Для борьбы с ними используйте инсектициды.

Напомним, мы уже писали, как хранить салат, чтобы не увял.

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