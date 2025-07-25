Как вырастить большой перец: огородники поделились простым секретом

Кусты перца могут выглядеть вполне здоровыми – зеленые, с цветками и даже завязями, однако урожай часто разочаровывает. Плоды не развиваются, остаются мелкими или вообще не созревают, а завязи осыпаются.

В таких случаях многие прибегают к дополнительной подпитке, надеясь на улучшение. Однако причина не всегда в недостатке питательных веществ – часто проблема кроется в неправильном формировании растения. Об этом пишет novydoctor.

Перец нуждается в тонком балансе между ростом зеленой массы и плодоношением. Если позволить ему бесконтрольно развивать листву, то плоды могут остаться на втором плане. Поэтому важно с раннего возраста формировать куст правильно.

Прежде всего, следует удалить точку роста — верхушку главного стебля. Это стимулирует развитие боковых побегов, которые более активно образуют плоды. Такое вмешательство помогает перцу не только стать компактнее, но и более эффективно использовать свои ресурсы для формирования урожая.

Еще один важный этап — постепенное удаление нижних листьев. Эти листья часто остаются в тени, получают мало света, но при этом тратят влагу и питательные вещества. Их присутствие также способствует излишней влажности у основания куста, что создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний и вредителей. Уменьшение количества листьев в нижней части улучшает вентиляцию, повышает устойчивость к заболеваниям и помогает сосредоточить силы растения на плодах.

Читайте также: Не будут горчить: как правильно удобрять огурцы в июле

Начинать формирование следует тогда, когда перец достигает примерно 20-25 см в высоту и имеет не менее 8 настоящих листьев. Верхушку прищипывают пальцами или чистыми ножницами, а листья удаляют постепенно, чтобы не создать стресс для растения.

Напомним, ранее мы рассказывали, помешают ли дожди урожая картофеля в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!