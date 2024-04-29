Как вырастить брюссельскую капусту дома: огородники поделились секретами

Брюссельская капуста – это не только вкусный овощ, но и настоящий амбар витаминов и минералов. Она богата витаминами C и K, фолиевой кислотой, калием и магнием. Многие считают, что вырастить брюссельскую капусту на своем огороде сложно, но на самом деле это не так. Следуя простым правилам, вы сможете без проблем получить обильный урожай этой полезной капусты.

OBOZ.UA делится советами, как вырастить брюссельскую капусту дома:

Посев и выбор места:

Когда сеять: Подходящее время для посева брюссельской капусты является период, когда почва прогреется до 10-12 °C.

Подходящее время для посева брюссельской капусты является период, когда почва прогреется до 10-12 °C. Место: Выбирайте солнечные участки без сквозняков, с хорошо дренированной почвой.

Способы выращивания:

Прямой посев: Семена сеют непосредственно в почву, когда она достигнет оптимальной температуры.

Семена сеют непосредственно в почву, когда она достигнет оптимальной температуры. Рассада: Сначала семена сеют в питомник, а затем, через несколько недель после прорастания, переносят на грядки. При высадке рассады соблюдайте интервал около 45 см между растениями, углубляя их на 1 см.

Уход за капустой:

Полив: Брюссельская капуста нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливое время года. Оптимальным способом будет организация капельного полива, чтобы избежать чрезмерного увлажнения почвы и развития корневой гнили.

Брюссельская капуста нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливое время года. Оптимальным способом будет организация капельного полива, чтобы избежать чрезмерного увлажнения почвы и развития корневой гнили. Прополка: Следует регулярно удалять сорняки из грядок, чтобы они не забирали питательные вещества у капусты.

Следует регулярно удалять сорняки из грядок, чтобы они не забирали питательные вещества у капусты. Для лучшего роста и развития капусты рекомендуется использовать удобрения, обогащенные фосфором , калием и азотом.

Сбор урожая:

Урожай брюссельской капусты можно собирать через 3-4 месяца после посева . Сроки могут варьироваться в зависимости от сорта растения и условий выращивания.

. Сроки могут варьироваться в зависимости от сорта растения и условий выращивания. Сбор: Собирать капусту следует осторожно, отрывая початки, не повреждая стебли и листья.

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Хранение:

Хранить собранный урожай можно в холодильнике, пластиковом контейнере или даже пакете.

Лучше всего употребить капусту в течение нескольких недель после сбора.

Полезные советы:

Выбирайте сорта брюссельской капусты, подходящие для вашего климата.

Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и болезней.

При необходимости используйте биологические или химические средства защиты растений.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить на собственном огороде вкусную и полезную брюссельскую капусту, которая станет настоящим украшением вашего стола.

Напомним, мы уже писали, когда и как сажать капусту на рассаду.

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