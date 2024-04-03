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Кому запрещено употреблять семена льна, чтобы не навредить здоровью

Игорь Романько

Кому нельзя есть семена льна

Кто не слышал о целебных свойствах семян льна? Эти маленькие зернышки – настоящий колодец полезных веществ, которые могут помочь нам во многих аспектах здоровья.

Еще Гиппократ рекомендовал употреблять лен для улучшения пищеварения и снятия воспалений. И современные исследования подтверждают его правоту, пишет espreso.tv.

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Чем же так полезны семена льна?

  • Богатый химический состав. Лен содержит белок, пищевые волокна, жиры, витамины (Е, С, К, А, группы В), микроэлементы (цинк, марганец, железо, медь), органические кислоты, ферменты, липиды, фитостеролы, полисахариды.
  • Омега-3. Лен – рекордсмен по содержанию этой ценной кислоты, которая не синтезируется в организме. Омега-3 улучшает работу сердца, мозга, иммунитета, борется с воспалениями.
  • Польза для желудочно-кишечного тракта. Лен обволакивает стенки желудка, снимает воспаление, улучшает пищеварение, помогает при язве, гастрите.
  • Очищение организма. Лен выводит шлаки, токсины, паразиты.
  • Снижение холестерина. Лен помогает снизить "вредный" холестерин, что улучшает работу сердца и сосудов.
  • Женское и мужское здоровье. Лен нормализует гормональный баланс у женщин, замедляет старение, у мужчин – улучшает репродуктивную функцию.
  • Другие полезные свойства. Лен укрепляет иммунитет, борется с раком, нормализует обмен веществ, сахар, давление, улучшает память, заживляет раны.

Противопоказания:

  • Аллергия на лен
  • Гепатит
  • Непроходимость кишечника
  • Холецистит, панкреатит, колит (острая фаза)
  • Беременность (с осторожностью)
  • Некоторые другие заболевания

Как употреблять:

  • Добавляйте в каши, йогурты, салаты.
  • Замачивайте в воде и пейте слизь
  • Измельчайте и употребляйте с медом
  • Делайте отвары, настои

Помните:

  • Семена льна – это не панацея, а только дополнение к здоровому образу жизни.
  • Не употребляйте лен бесконтрольно, соблюдайте рекомендованные дозы.
  • Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-то заболевания.

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Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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