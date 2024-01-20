Как вырастить красивую орхидею в домашних условиях: секреты от садоводов

Орхидеи являются популярным выбором для любителей комнатных растений, поскольку выглядят экзотично и могут цвести в течение нескольких месяцев. Однако выращивание орхидей в домашних условиях не всегда является простой задачей.

Для того чтобы ваша орхидея цвела долго и красиво, важно знать основные правила ухода за ней. Секретами по выращиванию орхидей поделилось издание SantePlus.

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Пересадка орхидей

Первую пересадку орхидеи желательно произвести после покупки. Это позволит осмотреть корни и проверить наличие признаков болезней или вредителей. Для этого осторожно извлеките орхидею из горшка и опустите ее корни под воду, чтобы легко удалить их из субстрата, а также сделать их более гибкими и менее хрупкими.

Затем удалите отмершие и отжившие корни. Чтобы их распознать, достаточно нажать на корни пальцами. Если корень жесткий, то он еще жив, если, напротив, мягкий, значит, его нужно обрезать. Этот совет позволит вам отличить отмершие корни вашего растения от воздушных, которые еще полезны.

Теперь вы можете пересадить свою орхидею в другой больший горшок, чтобы растение имело простор для развития своих корней. Вы можете использовать прозрачный пластиковый горшок, чтобы легко проверить состояние корней вашего растения.

Все, что вам нужно сделать это добавить новую среду для выращивания. Обязательно выбирайте специальную почву для орхидей. Он состоит среди прочего из смеси кокосовых волокон, древесного угля, мульчи из коры и глиняных шариков. Этот субстрат обеспечивает аэрацию и питательные вещества, необходимые вашему растению.

Пересаживайте орхидею, когда почва истощается, как правило, каждые 2-3 года. Вы также можете использовать жидкое удобрение раз в месяц, а в период цветения чаще, но не переусердствуйте. Слишком много удобрений может остановить цветение орхидеи.

Свет для орхидей

Орхидеи – это комнатные растения, любящие свет и светлые комнаты. Держите их в комнатах с большим количеством света, но выбирайте фильтрованный свет, поскольку прямое воздействие солнечных лучей может сжечь их листья.

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Кроме того, орхидеи не любят прохладного климата, поэтому держат их при температуре от 18°C ​​до 25°C, иначе они не смогут цвести. Также держите их подальше от сквозняков и отопительного оборудования, например радиаторов.

Полив орхидей

Для орхидей рекомендуется регулярный полив, особенно в период роста. Недельного полива достаточно. Обязательно поливайте их, но не чрезмерно. Для облегчения полива окуните горшок в миску с водой на 5-10 минут. Затем слейте воду из горшка в раковину и избавьтесь от стоячей воды в кашпо. Также не забудьте смочить листья вашего растения.

Снова поливайте растение только тогда, когда корни и почва высохнут, и используйте воду комнатной температуры. Холодная или горячая вода может повредить корни. Также орхидея не любит жесткую водопроводную воду, потому поливайте ее дождевой или фильтрованной водой.

Также внимательно следите за своим растением на наличие признаков обезвоживания.

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