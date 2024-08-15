Как вырастить лавровое дерево в домашних условиях

Благородное растение на подоконнике – редкость в наших домах, что несправедливо. Этот изысканный вечнозеленый куст не только снабжает ароматной приправой, но и украшает интерьер, отпугивает насекомых и оздоравливает воздух, выделяя фитонциды. Следует отметить, что в домашних условиях он почти не цветет и выращивается преимущественно как декоративная культура. Об этом пишет Фокус.

Как культивировать благородный куст?

Выращивание возможно из семян, доступных в специализированных магазинах. Сначала следует прорастить семенной материал. Для этого наполните просторный поддон без грунтовой смеси для прорастания, разместите семена на поверхности с интервалом 5 см. Присыпьте тонким слоем смеси и увлажните пульверизатором. Разместите в теплом месте с 8-часовым солнечным освещением. Прорастание может продолжаться от 10 недель до полугода.

Альтернативно можно приобрести саженец или укоренить живец.

Размножение возможно черенкованием, семенами и корневыми побегами. Черенки с 2-3 междоузлиями срезают весной (апрель) или летом (середина июня – середина июля). Укореняют в емкостях с питательным субстратом, герметично накрывая прозрачной пленкой при температуре около +20°C. Семена высевают в горшки с расстоянием 2х2 см, накрывают пленкой и размещают в теплом, светлом месте. Корневые отростки осторожно отделяют и высаживают по отдельности. Молодые растения нуждаются в постоянном наблюдении и тщательном уходе.

Пересадка благородного куста

Пересадку производят раз в два года из-за медленного роста. Емкость выбирают в соответствии с размером корневой системы или на 2 см шире. Взрослым экземплярам достаточно ежегодной замены верхнего слоя почвы и пересадки каждые 5 лет. Субстрат должен быть рыхлым, питательным и влагоемким. Рекомендуемая смесь: дерновый грунт из-под плодовых деревьев, перегной или компост, песок и торф в соотношении 3:2:1:1.

Обязателен дренаж из керамзита или пенопласта.

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Увлажнение и опрыскивание

При благоприятных условиях растение может достигать двух метров высотой, но оно требовательно. Нуждается в ярком освещении на протяжении всего жизненного цикла. Летом и весной комфортно чувствует себя при комнатной температуре, а зимой нуждается в прохладе (+5–13°C). В холодное время лучше всего разместить ее в светлом прохладном месте. При невозможности – часто опрыскивать крону.

Летом требуется регулярный обильный полив без застоя воды и частое опрыскивание. Нельзя допускать пересыхания почвы – это критично для растения. С наступлением холодов полив сокращают, а во время зимнего покоя прекращают только следя за влажностью почвы.

Обрезка хорошо переносится растением и стимулирует рост боковых побегов. Густая крона позволяет экспериментировать с топиарным искусством, придавая ей разнообразные формы. Подкормку проводят с начала весны до наступления холодов универсальными удобрениями для комнатных растений.

Среди вредителей, которых следует опасаться: щитовка, тля, паутинный клещ, мучнистый червец. Необходимо регулярно осматривать листья для своевременного обнаружения проблем.

Напомним, мы уже писали, какие растения приносят удачу.

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